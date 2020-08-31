Djokovic’ten teniste yeni oluşum! Nadal ve Federer karşı çıktı

Erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, teniste yeni bir oluşumun startını verdi. Başkanı olduğu ATP Oyuncu Konseyi’nden ayrılan Sırp raket, oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak ATP’den bağımsız yeni bir organizasyon olacak PTPA (Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliği) için harekete geçti. Isner, Pospisil, Raonic gibi isimlerin destek verdiği yeni organizasyona Nadal ve Federer ise karşı çıktı.



Öte yandan ABD Açık Turnuvası bugün başlayacak. Turnuva, koronavirüs nedeniyle çekilme kararı alan birçok seribaşı isimden yoksun ve seyircisiz yapılacak. Tenisçiler, organizasyon süresince teste tabi tutulacak. Sonucu pozitif çıkanlar, çekilmek zorunda kalacak. Tekler şampiyonlarına verilen ödül de bu yıl 3 milyon dolara düştü.