FildiÅŸi Sahili asÄ±llÄ± Ä°sviÃ§reli futbolcu Johan Djourou, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada maaÅŸ indirimine gitmediÄŸi iÃ§in sÃ¶zleÅŸmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi.Â

Djourou, Ä°sviÃ§re basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, itibarÄ±nÄ±n zedelendiÄŸi gerekÃ§esiyle Sion'a dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Tazminat kazanmak veya takÄ±ma geri dÃ¶nmek iÃ§in davacÄ± olmadÄ±m. AmacÄ±m yanlÄ±ÅŸ bir durumu mahkemede dÃ¼zeltmek." ifadelerini kullandÄ±.Â

"Ben ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m para peÅŸinde koÅŸan insanlar deÄŸiliz." diyen 33 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, davayÄ± kazanmasÄ± durumunda alacaÄŸÄ± parayÄ± bir yardÄ±m kuruluÅŸuna baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Ä°sviÃ§re SÃ¼per Ligi ekibi Sion, maaÅŸ kesintisi teklifini kabul etmedikleri iÃ§in 9 oyuncunun sÃ¶zleÅŸmesini feshetmiÅŸti.

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