DoÄŸan ErdoÄŸan: A Milli TakÄ±m en bÃ¼yÃ¼k hayalim

ErdoÄŸan, "Rize'ye oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Avrupa'dan vazgeÃ§medim yine Avrupa hedefim var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 18-22 yaÅŸ arasÄ±nda orada forma giydim. AmacÄ±m yeniden Avrupa" dedi.

"SON HAFTALARDAKÄ° Ã‡IKIÅžIMIZ SÃœRECEK"

SÃ¼per Lig'de iyi bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "Ligin ilk 2 maÃ§Ä±nda ben yoktum ve sonra geldim. Rizespor'da hocamÄ±zÄ±n oynatmak istediÄŸi bir sistem vardÄ± ve onun Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Bunun iÃ§in de zaman gerekiyordu. Bunun oturduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Kamp hem takÄ±m iÃ§i iletiÅŸimi artÄ±rmak hem de kafa dinlemek iÃ§in yararlÄ± oldu. Son haftalardaki Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± bu arkadaÅŸlÄ±k ortamÄ±yla daha da oturtarak daha da baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE KUPASI VE LÄ°GÄ° ZORLAYACAÄžIZ"

Hem lig hem de kupada iddialÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan ErdoÄŸan, "Fazla maÃ§ oynama taraftarÄ±yÄ±m. Futbolcu ne kadar sahada olursa o kadar performansÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ne kadar birlikte oynarsak ne kadar maÃ§ yaparsak takÄ±m o kadar oturur. Rizespor'un Avrupa ve Ã¼st sÄ±ralara oynama hedefi var. Ä°yi futbolla Ã¼st sÄ±radaki takÄ±mlara baÅŸ belasÄ± olmak istiyoruz. TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda da gidebildiÄŸimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hem lig hem de kupada gidebileceÄŸimiz yere kadar zorlayacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BÄ°RKAÃ‡ TEKLÄ°F VARDI VE AYRILIK BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N DE SÃœRPRÄ°Z OLDU"

Trabzonspor'dan ayrÄ±lma planÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son anda bÃ¶yle bir karar verdiÄŸini anlatan 24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "BirkaÃ§ teklif vardÄ± ve benim iÃ§in de sÃ¼rpriz oldu. Sezon bittiÄŸinde bÃ¶yle bir ÅŸey planlamÄ±yordum. TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± kazanmÄ±ÅŸsÄ±n, takÄ±m baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ, Avrupa Ligi de oynadÄ±k. Bir hastalÄ±k sÃ¼reci yaÅŸadÄ±m, kampÄ± da kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ oldum. Fazla sÃ¼re alamayacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m, baÅŸkan ve yÃ¶netimle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek bÃ¶yle bir karar aldÄ±k. Her futbolcu sahada olmak ve takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlamak ister. Daha Ã§ok sÃ¼re alabilecek bir yerde oynamak istiyordum, onlar da bana yardÄ±mcÄ± oldular, anlÄ±k bir olay oldu" dedi.

"ANNEM RÄ°ZELÄ° DEYÄ°NCE, BURAYA GELÄ°YORSUN DEDÄ°LER"

Trabzonspor'dan ayrÄ±lÄ±nca Rizespor'dan gelen teklifi Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kabul ettiÄŸini kaydeden ErdoÄŸan, "BoÅŸa Ã§Ä±kÄ±nca birkaÃ§ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi oldu. Sportif direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z YÄ±lmaz Bal beni aradÄ± ve istediklerini sÃ¶ylediler. Ben de annem Rizeli deyince, iyi o zaman bize geliyorsun, dedi. Ã–yle komik bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz oldu ve Rize oturaklÄ± hedefleri olan bir kulÃ¼p. GÃ¼zel iÅŸler var ve Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim, burada olmak istedim" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"A MÄ°LLÄ° TAKIM EN BÃœYÃœK HAYALÄ°M"

Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giymeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan orta saha oyuncusu, "U15 TakÄ±mÄ±'ndan beri milli takÄ±mdayÄ±m. Neredeyse milli takÄ±mda doÄŸdum. U 21 TakÄ±mÄ±'na kadar bÃ¼tÃ¼n kategorilerde oynadÄ±m. BÃ¼tÃ¼n ÅŸampiyonalarda yer aldÄ±m. TakÄ±mda kaptanlÄ±k da yaptÄ±m. A Milli TakÄ±m'da oynamak beni en bÃ¼yÃ¼k hayalim. Bu kolay deÄŸil, Ã¶ncelikle sÃ¼rekli ilk 11 oynamalÄ±sÄ±nÄ±z. O da yetmiyor, kulÃ¼p baÅŸarÄ±sÄ± da lazÄ±m. Kendi performansÄ±nÄ±zÄ± Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karmanÄ±z gerekiyor. A Milli TakÄ±m Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiliyor. Benim mevkimde oynayan oyuncular da Ã¼st dÃ¼zey isimler ve Avrupa'da oynayan oyuncular. Ä°ÅŸim zor ama zor diye de bÄ±rakacak halim yok. Ã‡alÄ±ÅŸmaya devam ederek ben de aday olmak istiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

"GENÃ‡ FUTBOLCULARIN KONFOR ALANINDAN Ã‡IKMASI LAZIM"

Ã‡ok genÃ§ yaÅŸta Avrupa'da forma giymesinin kariyeri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirten DoÄŸan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bunu Ã§ok kiÅŸi bilmiyor. O dÃ¶nemde bir de Enes Ãœnal gitmiÅŸti. Samsunspor'da hem yÃ¶netim hem de mali aÃ§Ä±dan sÄ±kÄ±ntÄ±lar vardÄ±. Menajerimden bir Ä°ngilizce Ã¶ÄŸrenmem konusunda talebim oldu, bir de yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmek istedim. Bu konularda bana yardÄ±mcÄ± oldu. 18 yaÅŸÄ±nda sÃ¶zleÅŸme bitiÅŸti, teklifler vardÄ±, Avusturya'ya gitmeyi daha uygun buldum. Ä°nsanÄ±n konfor alanÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m. Ã‡oÄŸu genÃ§ futbolcunun konfor alanÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m. O ÅŸekilde hayatÄ± tanÄ±yarak bir yere varÄ±lÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Avusturya'da Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±m. Dil de biliyordum, arkadaÅŸlarÄ±m da vardÄ±. Ã‡ok fazla TÃ¼rk de yaÅŸÄ±yor. Ã‡ok fazla sorun yaÅŸamadÄ±m."

"TRABZONSPOR'DAKÄ° AYRILIÅžIM Ã‡OK DUYGUSAL BÄ°R AYRILIK OLDU"

GenÃ§ oyuncu, Trabzonspor'dan ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci iÃ§in ise "Hepsi milli takÄ±mdan arkadaÅŸlarÄ±mdÄ± ve altyapÄ±da da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±m isimlerdi. Samsunspor altyapÄ±sÄ±nda forma giyerken Trabzonspor'a karÅŸÄ± Ã§ok fazla maÃ§ oynadÄ±k. ÃœzÃ¼lerek, sarÄ±larak ayrÄ±ldÄ±k; hala gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. Ã‡ok duygusal bir ayrÄ±lÄ±k oldu" dedi.

"RÄ°ZESPOR'A OTURMAYA GELMEDÄ°M, HEDEFÄ°M YENÄ°DEN AVRUPA"

Ã‡aykur Rizespor'da baÅŸarÄ±lÄ± olarak yeniden Avrupa'ya gitmek istediÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "Rize'ye oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum, ilk 11'e yazÄ±lan oyuncu olmak istiyorum. Ã‡alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸim. Avrupa'dan vazgeÃ§medim, yine Avrupa hedefim var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 18-22 yaÅŸ arasÄ±nda orada forma giydim. AmacÄ±m yeniden Avrupa" diye konuÅŸtu.

"BEÅžÄ°KTAÅž'A TRANSFERÄ°MDE SONA GELÄ°NMÄ°ÅžTÄ°"

GeÃ§en sezon baÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a transferi gÃ¼ndeme gelen ErdoÄŸan, "BeÅŸiktaÅŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler vardÄ±. Hatta transferin de bittiÄŸini biliyorum. Menajerim ve kulÃ¼p arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler oldu. Avusturya'daydÄ±m, uzaktan takip ediyordum ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olduÄŸunu biliyordum. Transferde sona gelinmiÅŸti. SonrasÄ±nda olmadÄ±" dedi.

"ÅžEHÄ°RDE GEZERKEN TARAFTARIN DESTEÄžÄ°NÄ° GÃ–REBÄ°LÄ°YORUZ"

Rize'de taraftarÄ±n takÄ±ma bÃ¼yÃ¼k bir desteÄŸi olduÄŸunu kaydeden DoÄŸan ErdoÄŸan, "Pandeminin bitmesini dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyoruz. TaraftarÄ±mÄ±zÄ± da sahaya bekliyoruz. Åžehirde gezerken bize olan desteklerini gÃ¶rebiliyoruz. MaÃ§larÄ±n zevki taraftarlarla baÅŸka oluyor. OnlarÄ±n desteÄŸiyle daha iyi bir takÄ±m oluruz" diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.

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