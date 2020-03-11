Doğru teşhis doğru tedavi

Terim, geçen sezon Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’a kapıyı gösterdi, Marcao, Luyindama, Diagne ve Mitroglou transferleriyle zafer geldi. Şimdi de Babel, Nzonzi ve Emre Mor gönderildi, Onyekuru ve Saracchi’nin transferiyle sonuca gitti.

Galatasaray’da Fatih Terim’in doğru teşhisleri takımı ayağa kaldırdı ve Cim-Bom zafere koştu. Deneyimli hoca, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da devre arasında yaptığı kritik müdahalelerle takımı kendine getirdi.

Fatih Terim, geçen yılın devre arasında sürpriz şekilde Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’a kapıyı göstermişti. Bu radikal karar sonrası Marcao, Luyindama, Diagne ve Mitroglou transferleriyle takım toparlanmış ve Galatasaray, Başakşehir ile aradaki farkı kapatıp şampiyon olmuştu.

Cim-Bom geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezona kötü başladı. Ancak Terim yine teşhisi erken koydu ve zamanında devreye girerek problemli isimlerin üzerini çizdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligin ilk yarısında verim alamadığı Babel, Emre Mor ve Nzonzi gibi önemli isimlerle yolları ayırdı. Böylece hem takımı yavaşlatan hem de problemli olan oyuncuların üzeri çizildi.

Galatasaray’ın hızının artmasında ve tempolu oynamasında alınan bu karar kadar Onyekuru ve Saracchi seri oynayan isimlerin transferi etkili oldu. İkinci yarıya fırtına gibi giren Aslan, Onyekuru’nun sıtma tedavisinden çıkıp takıma katılmasına rağmen liderle aradaki farkı iyice azalttı.