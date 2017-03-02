Doğu Konferansı'nın zirvesindekilerin düellosunu Celtics kazandı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasındaki karşılaşmayı, 103-99 ev sahibi Celtics kazandı.

Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, 31 sayı ve 5 asistle sahanın en skoreri oldu. Jae Crowder 17 sayı, 10 ribaunt, Al Horford ise 9 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "double double"a imza attı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 28 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 7'nci, kariyerinin 49'uncu "triple double"ını yaptı. Kyrie Irving de 28 sayı kaydetti.

Spurs, Leonard'ın basketiyle kazandı

Ligin 2'nci en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı San Antonio Spurs, ağırladığı Indiana Pacers'ı Kawhi Leonard'ın bitime 2,4 saniye kala attığı basketle 100-99 mağlup etti.

Galibiyet serisi 5 maça çıkan Spurs'ün all-star oyuncusu Leonard, 31 sayı, 10 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı. Yedek oyuncular Pau Gasol ve David Lee 18'er sayı attı.

Pacers'ta Paul George'un 22 sayı, 6 ribaunt, C.J. Miles'ın 19 sayı, 6 ribaunt ve Myles Turner'ın 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Ersan'dan Mavericks potasına 18 sayı

Atlanta Hawks, evinde oynadığı Dallas Mavericks karşılaşmasından 100-95 galip ayrıldı.

Maçı 18 sayı, 10 asist, 8 ribauntla tamamlayan Paul Millsap ve kenardan gelerek 18 sayı, 3 top çalma üreten Ersan İlyasova, Hawks'un en skorer isimleri oldu. Dwight Howard 14 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, Dennis Schroder 17 sayı, 6 asist ve Kent Bazemore 15 sayılık katkılarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'te Harrison Barnes 25 sayı, Seth Curry 21 sayı ve Dirk Nowitzki 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-New York Knicks: 90-101

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 100-95

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 125-98

Toronto Raptors-Washington Wizards: 96-105

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 103-99

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 98-110

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 109-86

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 100-99

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 80-107

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 103-122

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 100-109