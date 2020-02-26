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26.02.2020 - 10:29 | | ANKARA (AA)

Doğu'daki zirve mücadelesinde kazanan Bucks: 97-108

NBA'de Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı deplasmanda 108-97 mağlup etti.

Doğu'daki zirve mücadelesinde kazanan Bucks: 97-108

NBA'ye 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın lideri Bucks ile 2. sırasındaki Raptors arasındaki mücadelenin galibi, 108-97'lik skorla konuk ekip Bucks oldu.

Bucks'ı galibiyete, 22 sayı, 8 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 19 sayı, 19 ribaunt, 8 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı.

Son şampiyon Raptors'ta Pascal Siakam 22 sayı, 6 ribaunt, Fred VanVleet ise 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

LeBron James bu sezon ilk kez 40 sayı attı

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 118-109 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

40 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

Anthony Davis 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blok, Danny Green de 17 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, 7 ribaunt, Zion Williamson ise 29 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-80

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 97-108

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 122-124

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 115-98

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 118-109

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 106-118

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 94-112

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