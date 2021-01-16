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16.01.2021 - 10:39 | | İSTANBUL (İHA)

Dolmabahçe’de 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 380 milyon TL.

Dolmabahçe’de 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi
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Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 78 milyon Euro’luk değeriyle ligde ikinci sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 75 milyon Euro ve ligde beşinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 380 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Marcao olacak
Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 12 milyon Euro değeri ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao’nun ardından Christian Luyindama’nın 7.5 milyon Euro ve Emre Kılınç’ın da 6.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş’ın ise en değerli isimleri 7 milyon Euro değerleri ile Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar. İkiliyi 6.5 milyon Euro değeri ile Josef de Souza takip ediyor.
Kalecilere bakıldığında Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu’nun 1.3 milyon Euro, Galatasaraylı Okan Kocuk’un ise 900 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

Dolmabahçe’de 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi


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