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HaberlerBeşiktaş Haberleri Domagoj Vida, Modric'i Beşiktaş'a çağırdı!
28.04.2020 - 21:12 |

Domagoj Vida, Modric'i Beşiktaş'a çağırdı!

Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı Luka Modric'e Beşiktaşı Domagoj Vida'dan Come to Beşiktaş" çağrısı geldi.

Domagoj Vida, Modric'i Beşiktaş'a çağırdı!

Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.

Instagram hesabından İstanbul'dan bir fotoğrafını paylaşan Domagoj Vida'ya Modric, çok yemek yemiş göründüğünü ima ederek "Kardeşim biraz gergin görünüyorsun, nefes al" şeklinde bir mesaj yolladı.

Vida ise Modric'in bu mesajına cevap olarak, "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" ifadesini gülücük emojileriyle birlikte gönderdi.

İkilinin bu sohbeti, birçok Beşiktaş taraftarı tarafından da beğenildi.


Domagoj Vida, Modrici Beşiktaşa çağırdı

Domagoj Vida, Modrici Beşiktaşa çağırdı

Domagoj Vida, Modrici Beşiktaşa çağırdı

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