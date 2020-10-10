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10.10.2020 - 10:21 | | Sabah

Domagoj Vida'nın menajerinden transfer yanıtı!

Domagoj Vida'nın menajeri, siyah-beyazlı yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi.

Domagoj Vida'nın menajerinden transfer yanıtı!
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Beşiktaş'ta gözden çıkartılan ancak yüksek yıllık ücreti nedeni ile kulüplerin transferine yanaşmadığı Domagoj Vida'nın menajeri, siyah-beyazlı yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi.

Hırvat stoperin menajerine, ücretinde indirim yapmayan oyuncunun Rusya'da bir kulübe kiralanması yönünde talepte bulunuldu. Ancak Vida'nın menajeri, Ukrayna krizi döneminde Rusya aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle böyle bir transferin söz konusu olmadığını söyledi.

Ayrıca Hırvat ismin menajeri, Domagoj Vida'nın sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

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