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05.12.2018 - 10:07 |

Doncic, Dallas Mavericks'i galibiyete taşıdı

NBA'de Dallas Mavericks sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ın çaylak oyuncusu Sloven basketbolcu Luka Doncic 21 sayı ve 9 ribaund ile oynayarak takımının etkili ismi oldu.

Doncic, Dallas Mavericks'i galibiyete taşıdı
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NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Portland Trail Blazers 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 21 sayı, 9 ribaund, Wesley Matthews 17 sayı, 2 asist ve DeAndre Jordan 12 sayı, 17 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligde 11. yenilgisi alan Portland'da ise Damian Lillard'ın 33 sayı, 8 asist ve CJ McCollum'un 18 sayı, 4 asisti yetmedi.

Utah Jazz evinde San Antonio'yu farklı geçti

Utah Jazz Vivint Smart Home Arena'da mücadele ettiği San Antonio Spurs'ü 139-105'lık skorla yendi ve 12. galibiyeti aldı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 33'te 20 isabetle oynayan Jazz'da 7 oyuncu çift haneli skor üretti. Donovan Mitchell 20 sayı, 2 asist ve Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan San Antonio'da ise Jakob Poeltl'in 20 sayı, 7 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de heyecan 10 maç ile devam edecek. Günün sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 96 - Chicago Bulls: 90

Miami Heat: 90 - Orlando Magic: 105

Dallas Mavericks: 111 - Portland Trail Blazers: 102

Phoenix Suns: 105 - Sacramento Kings: 122

Utah Jazz: 139 - San Antonio Spurs: 105

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