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11.02.2020 - 07:00 |

Dopinge cinsel ilişki savunması

Kanadalı dünya şampiyonu kano sporcusu Laurence Lapointe’de (27) yasak olan ‘steroid ligandrol’ maddesine rastlandı. Bunun üzerine genç sporcu bu maddeyi kullanmadığı iddiasıyla hukuk savaşı başlattı.

Dopinge cinsel ilişki savunması

ONUR DİNÇER

4 yıl men cezası
Kanadalı dünya şampiyonu kano sporcusu Laurence Lapointe’de (27) yasak olan ‘steroid ligandrol’ maddesine rastlandı. Lapoint doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı. Bunun üzerine genç sporcu bu maddeyi kullanmadığı iddiasıyla hukuk savaşı başlattı.

Mahkemede beraat
Lapointe mahkemede maddenin cinsel ilişki sırasında sevgilisinden bulaştığını savundu. 17 laboratuvardan aldığı raporlar, yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını ortaya koydu. Sporcunun erkek arkadaşı da kullandığı ilaçta bu maddenin bulunduğunu bilmediğini belirtti. Mahkemede aklanan kanocunun cezası kaldırıldı. 

Dopinge cinsel ilişki savunması

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