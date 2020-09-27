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27.09.2020 - 07:00 |

Dopinge sıfır tolerans

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin dopinge karşı ‘sıfır tolerans’ politikasının devam edeceğinin altını çizdi

Dopinge sıfır tolerans
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile görüştü.
Görüşmede Türkiye’nin dopingle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ile dopinge karşı ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ politikası hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele yasa tasarısı özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen son aşama hakkında açıklamalar yaptı.
WADA Başkanı Witold Banka ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’nin dopingle mücadelede attığı kararlı adımları yakından takip ettiklerini söyledi. Witold Banka, ayrıca, Türkiye’nin dopingle mücadele noktasında gösterdiği duruşu takdirle karşıladıklarını ifade etti.
Bakan Kasapoğlu ile WADA Başkanı Witold Banka, dopingle etkin mücadele konusunda küresel düzeyde Türkiye ve WADA arasındaki güçlü iş birliğinin altını çizdi.

Dopinge sıfır tolerans

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