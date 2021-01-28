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HaberlerSüper Lig Haberleri "Dört büyüklerin" borcu 14 milyar liraya dayandı
28.01.2021 - 11:34 | | İSTANBUL (AA) -

"Dört büyüklerin" borcu 14 milyar liraya dayandı

Fenerbahçe'nin 5,2 , Beşiktaş'ın 3,9 Galatasaray'ın 3,6 ve Trabzonspor'un 1,2 milyar lira borcu bulunuyor. Son 8 yılda kulüplerin toplam borcu yüzde 579 oranda artış gösterdi. Dört kulübün toplam borcu, 7 bakanlığın 2021 yılı bütçesinden daha fazla. Devasa borç yüküne karşın kulüplerin Avrupa kupalarındaki karnesi çok zayıf.

"Dört büyüklerin" borcu 14 milyar liraya dayandı
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Türk futbolunun 4 büyüğü olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç sarmalı içinde yüzmeye devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kasım 2020, Trabzonspor’un ise Ağustos 2020 itibarıyla toplam borcu 14 milyar liraya ulaşmış durumda.

Kulüplerin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimlere göre borç dağılımı şöyle:

Kulüpler

Şirket borcu, Dernek borcu, Toplam borç 

Fenerbahçe 3.288.881.652 1.929.873.790 5.218.755.442

Beşiktaş 2.963.496.108 942.282.274 3.905.778.382

Galatasaray 2.456.377.347 1.152.109.529 3.608.486.876

Trabzonspor 1.259.619.912

Toplam 13.992.640.612

 *Trabzonspor Kulübü, dernek ve bağlı tüm şirketlerin bilançosunu birleşik şekilde KAP’a bildiriyor.

Son sekiz yılda yüzde 579’luk artış

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2012 yılındaki toplam borcu 2 milyar 60 milyon liraydı. İlerleyen yıllarda bilhassa ligin yayın bedelindeki artışlarla kulüplerin kasasına daha çok para girmeye başladı.

Gelirdeki bu artışa karşın harcamalar da fahiş oranda artınca 2019 yılında 4 kulübün toplam borcu 10 milyar sınırını aştı.

Kulüpler, son yıllarda UEFA’nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralları ve çeşitli sponsorluklarla borç miktarını frenlemeye çalışsa da 2020’nin son ayına girilirken toplam borç yaklaşık 14 milyar liraya yükseldi.

Bir başka deyişle kulüplerin borcu son 8 yılda yüzde 579 oranında artış gösterdi.

Nihat Özdemir: “Yüksek miktarlardaki borç, bu senenin olayı değil yılların birikimi”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin içinde bulunduğu mali krize dair yaptığı açıklamada, “Yüksek miktarlardaki borç, bu senenin olayı değil yılların birikimi.” ifadesini kullandı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde konuya dair görüşlerini dile getiren Özdemir, ''Süper Lig’deki takımlarımızın 4-5'inin dışında hepsinin borcu var. Bu borç, bir anda bu seviyeye ulaşmadı her yıl katlanarak bu hale geldi. Pandemi ve döviz kurundaki artışın da bunda etkisi var.'' dedi.

4 kulübün borcu, 7 bakanlığın bütçesinden fazla

Kulüplerin devasa borç yükü, 10,4 milyar liralık İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçesinden daha fazla meblağa sahip. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 14 milyar liraya varan borcu, İçişleri Bakanlığı haricinde 6 bakanlığın bütçesinden de daha fazla.

Dört büyüklerin borcu 14 milyar liraya dayandı

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