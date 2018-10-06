Dortmund - Augsburg: 4-3

Almanya Bundesliga'da Dortmund, uzun süre unutulmayacak maçta Augsburg'u 4-3 mağlup etti.

Augsburg, 22. dakikada Finnbogason ve 71. dakikada Max ile 2 kez öne geçerken, Dortmund 62. ve 80. dakikalarda Paco Alcacer ile 84. dakikada Götze'nin golleriyle üstünlüğü yakaladı. 87. dakikada sahneye çıkan Gregoritsch, takımına beraberliği getiren isim oldu. 90+6. dakikada Paco Alcacer, frikikten ağları sarstı ve hat-trick yaparken, takımına da 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Dortmund 5 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdürürken, puanını 17 yaptı. Augsburg ise 8 puanda kaldı.