Dortmund-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Dortmund-Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Corona virüs nedeniyle liglere verilen ara Almanya'da kısa bir süre önce son bulmuştu. 16 Mayıs tarihinde liglerin yeniden başlamasının ardından Borussia Dortmund uzun bir aradan sonra Schalke'yi evinde 4 farklı skorla geçmesini bilmişti. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü oynanan maçta deplasmanda Wolsburg'u deplasmanda iki golle geçen Borussia Dortmund, Bayern Münih'i takibini sürdürüyor.

Bayern Münih uzun bir aranın ardından liglere union Berlin deplasmanında başladı. Deplasmanda uzun bir aranın ardından oynadığı mücadeleden Panzerler 2-0 gibi net bir skorla ayrıldı. 23 Mayıs'ta Allianz Arena'da E. Frankfurt'u konuk eden Bayern Münih rakibine gol yağdırdı. Mücadele 5-22lik skorla tamamlandı. Bundesliga'da günün en kritik müsabakasında bugün Borusssia Dortmund, Signal Iduna Park'ta şampiyon Bayern Münih'i konuk edecek. Peki Dortmund-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

DORTMUND-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dortmund-Bayern Münih maçı bugün saat 19:30'da başlayacak. Tobbias Stieler'ın yöneteceği mücadele S Sport 2 ekranından naklen yayınlanacak

Schalke'yi farklı geçtikten sonra vites düşürmesine rağmen Wolfsburg deplasmanında da rahat kazanan ve son 6 lig maçında firesi olmayan Dortmund, Frankfurt'a gol yağdırıp son 13 lig maçından 37 puan çıkartan lider Bayern'i konuk edecek.

Dortmund'da Nico Schulz, Marco Reus ve Dan-Axel Zagadou sakat. Axel Witsel iyileşti, Wolfsburg maçının ikinci yarısına çıkmayan Mats Hummels'in durumu maç saati netleşecek. Sağda ve solda Achraf Hakimi ile Raphael Guerreiro inanılmaz formda, salgın dönüşündeki iki maçta da sonradan oyuna giren Jadon Sancho'nun yerine de Julian Brandt dümendeydi ve iyi işler çıkarttı. Thorgan Hazard ile Erling Haaland da bildiğiniz gibi, skora katkı vermeye devam ediyorlar...

Bayern cephesinde ise Frankfurt maçını tamamlayamayan Jerome Boateng'in maç kadrosunda olacağı açıklandı. Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Thiago, Der Klassiker'de forma giyemeyecek. Robert Lewandowski geçtiğimiz hafta sonu Frankfurt'a attığı golle bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 41'e yükseltti. Ligde ise şu ana kadar 25 maça çıkıp 27 gol kaydetti. Son 7 lig maçında 14 gol daha atarsa, Gerd Müller'in 1971-72 sezonundaki 40 gollük rekorunu tarihe gömecek!