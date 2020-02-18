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18.02.2020 - 22:35 |

Dortmund, Emre Can'ın bonservisini aldı

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.

Dortmund, Emre Can'ın bonservisini aldı

Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon avroya gerçekleştiği bildirildi.

Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.

Dortmund, Emre Canın bonservisini aldı

 

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