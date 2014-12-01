Dortmund ligin dibine demir attı!

Son 4 sezondur Bundesliga'da üst üste iki şampiyonluk ve ikincilik yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez final oynayan Alman temsilcisi, bu sezon ligde beklenen performansı gösteremedi. Sezona Bayern Münih karşısında alınan Almanya Süper Kupası ile iyi bir başlangıç yapan, Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-siyahlılar, Bundesliga'da ise son sıraya geriledi.

Jurgen Kloop'un göreve gelmesinin ardından zirveye oynayan bir takım haline gelen Alman temsilcisi, bu sezon liginde 13 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 11 puan toplayabildi.

Kloop'un en kötü sezon başlangıcı

Borussia Dortmund, Kloop'un teknik direktörlüğe geldiği 2008-2009 sezonundan bu yana ligdeki en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Kloop'lu ilk sezonunda 13. haftayı 6. sırada geçen Borussia Dortmund, 2009-2010'da bu periyodu 9'uncu tamamladı. Ruhr ekibi 13. haftaları, üst üste iki şampiyonluk yaşadığı 2010-2011'de lider, 2011-2012'de ise ikinci sırada geçti. Klopp'un öğrencileri aynı dönemi 2012-2013'te ikinci, 2013-2014'te üçüncü tamamladı.

Lider Bayern Münih ile aradaki puan farkı 22

Borussia Dortmund, 33 puanlı lider Bayern Münih'in 22 puan gerisinde bulunuyor.

Son yıllarda şampiyonluk yarışında yer alan iki ekipten Bayern Münih, 13 haftada 32 gol atıp 3 gol yedi. Borussia Dortmund ise 14 gol attı, kalesinde 21 gol gördü.

Ligde Ruhr ekibinin önünde 12'şer puanlı Hamburg, Stuttgart ve Freiburg yer alıyor.

Avrupa performansı başarılı

Jurgen Kloop'un öğrencileri, ligdeki performansın aksine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki hafta önceden gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'nda mücadele eden Borussia Dortmund, "Devler Ligi'nde 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle birinci sırada yer alıyor. Grupta sarı-kırmızılıları 4-0 ve 4-1'lik skorlarla geçen Alman ekibi, Anderlecht'i 3-0 yendi. Borussia Dortmund, Arsenal karşısında evinde 2-0 galip gelirken, deplasmanda aynı skorla yenilmekten kurtulamadı.

Almanya Kupası'nda son 16'ya kaldı

Borussia Dortmund, son olarak 2011-2012'de zafere ulaştığı, geçen sezon finalde kaybettiği Almanya Kupası'nda bu yıl son 16 arasına kalmayı başardı.

İlk turda 3. lig ekibi Stuttgart Kickers'i 4-1, ikinci turda 2. lig takımı St. Pauli'yi 3-0 yenen sarı-siyahlılar, son 16 turunda bir diğer 3. lig temsilcisi Dynamo Dresden ile eşleşti.