Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dortmund Milos Jojic'i kadrosuna kattı!
31.01.2014 - 15:40 | | AA

Dortmund Milos Jojic'i kadrosuna kattı!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Partizan'ın genç orta saha oyuncusu Milos Jojic'i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Dortmund Milos Jojic'i kadrosuna kattı!
ABONE OL

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk yarısı tamamlanan Sırbistan Birinci Futbol Ligi'nde en değerli oyuncu seçilen 21 yaşındaki Sırp oyuncu Jojic ile 2018'in Haziran ayına kadar sözleşme imzaladı.

Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Sırbistan liginde çıktığı 15 maçta 6 gol ve 7 asistlik performansıyla öne çıkan oyuncu ile sözleşme imzalamaktan mutlu olduklarını vurgulayarak "Jojic, çok iyi bir potansiyele sahip çok yönlü bir orta saha oyuncusu" dedi.

Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan Jojic, genç yaşına rağmen ülkesinde 129 maçta oynadı.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber