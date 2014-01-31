Dortmund Milos Jojic'i kadrosuna kattı!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk yarısı tamamlanan Sırbistan Birinci Futbol Ligi'nde en değerli oyuncu seçilen 21 yaşındaki Sırp oyuncu Jojic ile 2018'in Haziran ayına kadar sözleşme imzaladı.

Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Sırbistan liginde çıktığı 15 maçta 6 gol ve 7 asistlik performansıyla öne çıkan oyuncu ile sözleşme imzalamaktan mutlu olduklarını vurgulayarak "Jojic, çok iyi bir potansiyele sahip çok yönlü bir orta saha oyuncusu" dedi.

Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan Jojic, genç yaşına rağmen ülkesinde 129 maçta oynadı.