Dortmund - Schalke maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da!

Bayern'in 4 puan gerisinde son 9 haftaya giren Dortmund'da 5 önemli eksik var! Emre Can, Axel Witsel, Nico Schulz, Marco Reus ve Dan-Axel Zagadou maç kadrosunda olmayacak. Takımda ise Erling Haaland ve Jadon Sancho gibi geleceği oldukça parlak iki isim var... Salgın öncesinde Dortmund formasıyla çıktığı 8 Bundesliga maçında 11 gole katkı (9 gol - 2 asist) yapan Haaland gözlerimizin pasını silmişti. Sancho ise bu sezon oynadığı 23 lig maçında tam 30 golde pay sahibi (14 gol - 16 asist) olmayı başardı.

Schalke cephesine baktığımızda ise milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın sakatlıktan dönüşünün henüz tam anlamıyla netleşmediğini görüyoruz, maç kadrosuna alınmadı. Sezonun ilk bölümünde Benjamin Stambouli ve Salif Sane stoperdeydi, sonra Ozan rotasyona dahil olmuştu ancak Dortmund'a karşı resmi kaynaklarda "Todibo & Nastasic" ikilisi yazılıyor. Önümüzdeki sezon için Bayern'le söz kesen kaleci Alexander Nübel'in de eldivenleri Markus Schubert'e devrettiğini hatırlatalım...

Unutmadan, Ruhr Derbisi koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund ara öncesindeki son 8 lig maçının 7'sini kazanmıştı. (1 mağlubiyet)

- Schalke ise son 7 lig maçında galibiyet elde edememişti. (4 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Schalke ayrıca, deplasmandaki son 4 maçında gol de atamamıştı.

- İki takım arasındaki son 8 lig maçının sadece 1'ini Dortmund kazanabildi. (5 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %24'lük kesim Bundesliga'nın geri dönüşünde gollere yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyor. %22'lik kesim ise "Dortmund kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve derbide ev sahibine güveniyor...