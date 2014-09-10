Dortmund'a bir şok daha! Immobile de sedyelik oldu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, milli maç arasında ağır yara aldı. Önce Almanya’nın İskoçya ile oynadığı maçın son dakikalarında Marco Reus sakatlandı.

25 yaşındaki futbolcunun bileğindeki kısmi yırtık nedeniyle 4 hafta oynayamayacağı açıklandı. Reus, Dortmund’un antrenman tesislerine iki koltuk değneği ve sol ayağında özel bir bileklikle geldi.

Daha Reus’un sakatlığının şoku yaşanırken ikinci kötü haber Norveç’ten geldi. Norveç-İtalya maçında Ciro Immobile sakatlandı. Dortmund’un Torino’dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği İtalyan santrfor da uzatma dakikalarında beline aldığı darbe sonrası ayağa kalkamadı ve sahayı sedye üstünde terk etti.

Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile birlikte D Grubu’nda yer alıyor. Sarı-siyahlılar 16 Eylül’de Arsenal, 1 Ekim’de Anderlecht ve 22 Ekim’de Galatasaray ile karşılaşacak.

(Ntvspor)

İskoçya maçında ciddi sakatlanan Marco Reus, koltuk değnekleriyle... Yıldız futbolcu 4 hafta sahalardan uzak kalacak.