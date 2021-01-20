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20.01.2021 - 09:08 | | BERLİN (AA) –

Dortmund'a Leverkusen darbesi

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanından puansız döndü.

Dortmund'a Leverkusen darbesi
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’e 2-1 yenildi. Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 17. haftasında BayArena’da Bayer Leverkusen’e konuk oldu.

Ev sahibi ekip 14. dakikada Moussa Diaby’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Borussia Dortmund'un 67. dakikada Julian Brandt ile 1-1’lik eşitliği sağladığı karşılaşmada Bayer Leverkusen, 80. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha buldu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 32’ye çıkarttı.

Borussia Dortmund ise 29 puanda kaldı. Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim deplasmanda Hertha Berlin’i 3-0, Wolfsburg deplasmanda Mainz 05’i 2-0 ve Borussia Mönchengladbach sahasında Werder Bremen’i 1-0 mağlup etti.

Dortmunda Leverkusen darbesi

 

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