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20.11.2019 - 08:07 |

Dortmund'da Emre Can sesleri

Juventus'ta yedek kulübesine mahkum kalan Emre Can'a Bundesliga devi Borussia Dortmund kanca attı. İtalyan ekibinin istediği rakam ise 40 milyon euro...

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Juventus'ta süre almakta zorlanan Emre Can için Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un devreye girdiği iddia edildi.

Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra İtalyan devi Juventus ile anlaşan ancak süre bulmakta zorlanan Emre Can için Alman ekibi Borussia Dortmund’un devreye girdiği iddia edildi.

Çıkan haberlere göre, sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Türk asıllı Alman oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın 40 milyon Euro talep edeceği belirtildi. Öte yandan Bayern Münih, PSG ve Barcelona’nın da Emre Can’ı istediği kaydedildi.

Dortmundda Emre Can sesleri

 

 

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