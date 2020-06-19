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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dortmund'da kaleci Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
19.06.2020 - 16:27 | | İSTANBUL (AA) -

Dortmund'da kaleci Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı

Bundesliga'nın güçlü ekibinde tecrübeli eldivenin sözleşmesi yenilendi.

Dortmund'da kaleci Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da kaleci Roman Bürki'nin sözleşmesi yenilendi.

Borussia Dortmund Kulübü, 29 yaşındaki İsviçreli milli file bekçisi Bürki'nin 2021'de bitecek kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bürki, Almanya'nın Freiburg takımında oynadıktan sonra 2015'te Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Takımıyla şu ana kadar 206 resmi maça çıkan Bürki, bunların 75'inde kalesini gole kapattı.

Dortmundda kaleci Bürkinin sözleşmesi uzatıldı

 

 

 

 

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