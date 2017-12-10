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10.12.2017 - 14:10 |

Dortmund'da Stöger dönemi

Borussia Dortmund başarısız sonuçların ardından Peter Bosz ile yollarını ayırdı. Alman devinin yeni teknik direktörü Stöger oldu.

Dortmund'da Stöger dönemi
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Başarısız bir dönemden geçen Borussia Dortmund'da Peter Bosz'la yollar ayrıldı. Alman devi 30 Haziran 2018'e kadar Stöger'le sözleşme imzaladı.

Basın toplantısı düzenleyen Borussia Dortmund'un CEO'su Watzke, "Bosz’a bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir kişiliği vardı. Stöger’i aradık, ona bu zor durumda bize yardım ettiği için teşekkür etmeliyiz. Sezonu o tamamlayacak. 30 Haziran 2018’e kadar sözleşme imzalayacağız" açıklamasını yaptı.

Stöger ise şöyle konuştu: "Bu kadro ve bu imkanlarla burada olmam güzel oldu. Bu takımda görev almak özel bir duygu. Ailemin yanına gitmiştim akşam Watzke’den telefon geldi. Geri dönmek zorunda kaldım. Burada sorumluluk almam gerektiğini düşündüm. BVB’ye antrenör lazımdı."
Bosz yönetiminde ligde 22 puanla 7. sıraya gerileyen Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki maçlarının yanı sıra Bundesliga’daki son 8 karşılaşmasında da galip gelememişti.

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