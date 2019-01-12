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12.01.2019 - 13:34 |

Dortmund'dan geleceğin yıldızına 5 yıllık imza!

Alman ekibi Borussia Dortmund geleceğe yatırım yapmayı sürdürürken, bir genç yıldız adayını daha kadrosuna katmak üzere.

Dortmund'dan geleceğin yıldızına 5 yıllık imza!
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Sarı-siyahlı ekibin Boca Juniors'un 19 yaşındaki futbolcusuLeonardo Balerdi için Arjantin ekibiyle anlaşmaya vardı.

Alman ekibi, Leonardo için 14 milyon pound bonservis bedeli ödeyeceği 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Boca Juniors'un altyapısında yetişen Balerdi bu sezon sarı-lacivertli formayı 5 defa terletti ve 450 dakika sahada kaldı. Arjantin U20 forması da giyen yıldız adayı, stoper mevkisinin yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.

Boca Juniors Başkanı Daniel Angelici de yaptığı açıklamada, Leonardo Balerdi'nin pazartesi günü Almanya'ya uçacağını ifade ederek, transferi doğruladı.

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