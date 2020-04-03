Dorukhan'ın menajeri: Beşiktaş'la görüşmedik

Beşiktaş ile sözleşmesi uzatıldığı iddia edilen Dorukhan Toköz ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen Dorukhan'ın sözleşmesinin uzaldığına dair çıkan haberleri yayanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ergezen şu ifadeleri kullandı...

"Dorukhan'a 1.1 milyon euro" başlıkla haber gerçeği yansıtmamaktadır. Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir."

İşte menajer Ergezen'in açıklaması