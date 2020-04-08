Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Dr. Sarper Çetinkaya: Corona virüs oyuncularda kalıcı hasar bırakabilir
08.04.2020 - 21:44 |

Dr. Sarper Çetinkaya: Corona virüs oyuncularda kalıcı hasar bırakabilir

Milliyet Gazetesi muhabiri Serdar Sarıdağ, Dr. Sarper Çetinkaya'yı konuk etti. Çetinkaya corona virüsün sporcu sağlığı etkileri hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Dr. Sarper Çetinkaya: Corona virüs oyuncularda kalıcı hasar bırakabilir

İşte Dr Sarper Çetinkaya'nın sözleri:

"İşin uzmanlarını dinliyoruz. Zirve yapması 2-3 haftayı bulacak. Hemen ertesi gün iş bitmiyor. Beklediğimiz süre kadar da bunun inişi var. Hiçbirimizin alışık olduğu bir şey değil. Elimizden gelen söylenen kurallara uymaya çalışmak. Rakibimiz corona virüs. Gol yememek için takım halinde mücadele etmemiz lazım. Bu bir zincir gibi. Teması ne kadar azaltabilirsek bu işten az hasarla kurtulma şansımız var. Bir anda hücum etmememiz lazım. Takım halinde çalışacağız. Herkesin imkanı olmayabilir. Keyfe keder sebeplerle, bana bir şey olmaz diye dışarı çıkmayalım. Biraz sabır bu dönemde.

"Oyuncularda kalıcı hasar bırakabilir"

Bu hastalığı yeni, tanıdık. Önemli olan bu hastalığın akciğerlere girdikten sonra oluşturduğu zatürre. Akciğerde oluşturacağı hasarın derecesini bilemiyoruz. Ağır geçirenlerde akciğer dokularında yapışıklık oluyor. Böyle bir şey yaparsa kişilerin akciğer kapasiteleri yüzde 20-30 düşer. Kalıcı olursa sporcunun hayatı biter. Kalıcı hasar sporcunun hayatını olumsuz etkileyecek. Çünkü efor sarf ediyorlar. Akciğer çok önemli sadece kaslar değil. Bazılarında hasar kalacaktır. Ağır geçirenlerde spor hayatını etkileyecektir.

"Bu sezon fiili olarak bitmiştir"

Bu lig, resmi olarak değil ama bu sezon fiili olarak bitmiştir. Futbolcunun bünyesi, kondisyon açısından bitmiştir. Kalan 8 maç öncesi 1.5 ay hazırlık gerekir. Sakatlıkların azaltılması için. Bu bir takım oyunu. Oyun tecrübelerini de artırmak gerekiyor. Sezon öncesi kamp dönemi gibi başlayacak. Kalan 8 maçı haftada 2 karşılaşmaya sıkıştırıp 1 ayda bitirebilirsiniz. Gelecek sezon Ekim'in başına kaydırılabilir.  

Dr. Sarper Çetinkaya: Corona virüs oyuncularda kalıcı hasar bırakabilir

 

Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak

İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak

Hakem Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik koronavirüsü yendi

Hakem Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik koronavirüsü yendi

Bayer Leverkusen, Lennart Grill'i transfer etti

Bayer Leverkusen, Lennart Grill'i transfer etti

Sivasspor'dan kampanyaya 100 bin lira destek

Sivasspor'dan kampanyaya 100 bin lira destek

Sıradaki Haber