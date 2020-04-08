Dr. Sarper Çetinkaya: Corona virüs oyuncularda kalıcı hasar bırakabilir

İşte Dr Sarper Çetinkaya'nın sözleri:

"İşin uzmanlarını dinliyoruz. Zirve yapması 2-3 haftayı bulacak. Hemen ertesi gün iş bitmiyor. Beklediğimiz süre kadar da bunun inişi var. Hiçbirimizin alışık olduğu bir şey değil. Elimizden gelen söylenen kurallara uymaya çalışmak. Rakibimiz corona virüs. Gol yememek için takım halinde mücadele etmemiz lazım. Bu bir zincir gibi. Teması ne kadar azaltabilirsek bu işten az hasarla kurtulma şansımız var. Bir anda hücum etmememiz lazım. Takım halinde çalışacağız. Herkesin imkanı olmayabilir. Keyfe keder sebeplerle, bana bir şey olmaz diye dışarı çıkmayalım. Biraz sabır bu dönemde.

"Oyuncularda kalıcı hasar bırakabilir"

Bu hastalığı yeni, tanıdık. Önemli olan bu hastalığın akciğerlere girdikten sonra oluşturduğu zatürre. Akciğerde oluşturacağı hasarın derecesini bilemiyoruz. Ağır geçirenlerde akciğer dokularında yapışıklık oluyor. Böyle bir şey yaparsa kişilerin akciğer kapasiteleri yüzde 20-30 düşer. Kalıcı olursa sporcunun hayatı biter. Kalıcı hasar sporcunun hayatını olumsuz etkileyecek. Çünkü efor sarf ediyorlar. Akciğer çok önemli sadece kaslar değil. Bazılarında hasar kalacaktır. Ağır geçirenlerde spor hayatını etkileyecektir.

"Bu sezon fiili olarak bitmiştir"

Bu lig, resmi olarak değil ama bu sezon fiili olarak bitmiştir. Futbolcunun bünyesi, kondisyon açısından bitmiştir. Kalan 8 maç öncesi 1.5 ay hazırlık gerekir. Sakatlıkların azaltılması için. Bu bir takım oyunu. Oyun tecrübelerini de artırmak gerekiyor. Sezon öncesi kamp dönemi gibi başlayacak. Kalan 8 maçı haftada 2 karşılaşmaya sıkıştırıp 1 ayda bitirebilirsiniz. Gelecek sezon Ekim'in başına kaydırılabilir.