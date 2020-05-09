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09.05.2020 - 19:47 | | AA

Drogba, Ligue 1'in en iyi forveti seçildi

Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Didier Drogba, Ligue 1 tarafÄ±ndan yapÄ±lan ankette, son 20 yÄ±lda forma giyen en iyi forvet seÃ§ildi.Â

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Galatasaray'Ä±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eski futbolcusu Didier Drogba, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) tarafÄ±ndan yapÄ±lan ankette, son 20 yÄ±lda forma giyen en iyi forvet seÃ§ildi.Â 

Ligue 1'in twitter hesabÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique Marsilya ve Guingamp formalarÄ±nÄ± giyen golcÃ¼, sizler tarafÄ±ndan ligde son 20 yÄ±lda forma giymiÅŸ en iyi forvet seÃ§ildi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

Drogba da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaparak, kendisine oy veren taraftarlara teÅŸekkÃ¼r etti.Â 

Eski Paris Saint-Germainli (PSG) Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sÄ±rada yer aldÄ±.Â 

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Åžangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takÄ±mlarÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giyen FildiÅŸi Sahilli oyuncu, KasÄ±m 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasÄ±yla futbolculuk kariyerini noktalamÄ±ÅŸtÄ±.

Drogba, Ligue 1in en iyi forveti seÃ§ildi

Drogba, Ligue 1in en iyi forveti seÃ§ildi

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