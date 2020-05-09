Galatasaray'Ä±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eski futbolcusu Didier Drogba, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) tarafÄ±ndan yapÄ±lan ankette, son 20 yÄ±lda forma giyen en iyi forvet seÃ§ildi.Â

Ligue 1'in twitter hesabÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique Marsilya ve Guingamp formalarÄ±nÄ± giyen golcÃ¼, sizler tarafÄ±ndan ligde son 20 yÄ±lda forma giymiÅŸ en iyi forvet seÃ§ildi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

Drogba da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaparak, kendisine oy veren taraftarlara teÅŸekkÃ¼r etti.Â

Eski Paris Saint-Germainli (PSG) Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sÄ±rada yer aldÄ±.Â

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Åžangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takÄ±mlarÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giyen FildiÅŸi Sahilli oyuncu, KasÄ±m 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasÄ±yla futbolculuk kariyerini noktalamÄ±ÅŸtÄ±.