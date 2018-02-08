Drummond'dan 27 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Andre Drummond'un sezonun ribaunt rekorunu kırdığı maçta konuk ettiği Brooklyn Nets'i 115-106 yendi.



NBA'e, bir maçın ertelenmesinin ardından 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Detroit Pistons, özellikle son iki çeyrekteki etkili oyunuyla ağırladığı Brooklyn Nets'i 115-106 mağlup etti.



Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Pistons'ta Drummond mücadeleyi 17 sayı ve 27 ribauntla tamamladı ve sezonun bir maçta en çok ribaunt toplayan oyuncusu oldu. Blake Griffin 25 sayı ve 7 asist, Stanley Johnson 19, Ish Smith 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.



Sezonun 37'nci, üst üste ise 4'üncü mağlubiyetini alan Nets'te Allen Crabbe 34, Joe Harris 18 sayıyla oynarken, DeMarre Carroll 14 sayı ve 12 ribaunt, Jarrett Allen 13 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.



LeBron uzatmalarda kazandırdı

Günün en çekişmeli mücadelesinde Cleveland Cavaliers, uzatmaya giden mücadelenin ardından konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 140-138 mağlup etti.



Sezonun 31'inci galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren all-star oyuncu LeBron James karşılaşmayı ise 37 sayı, 15 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak tamamladı. JR Smith 20, Tristan Thompson 17, Kyle Korver 14 sayı, 21 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.



Timberwolves'ta Jimmy Butler 35 sayı, Karl-Anthony Towns 30 sayı ve 10 ribaunt, Jeff Teague 15 asist ve 14 sayı, Andrew Wiggins 19 sayıyla oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.



Harden'dan 41 sayı

Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, all-star oyuncusu James Harden'ın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Miami Heat'i 109-101'lik skorla geçti.



Sezonun 40'ıncı, üst üste ise 6'ncı galibiyetini elde eden Rockets'ta Harden 41 sayı, 6 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Chris Paul ise 24 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla skora destek verdi.



Bu sezon 26'ncı kez kaybeden Heat'te Josh Richardson ve Goran Dragic 30'ar sayı, Hassan Whiteside da 16 sayı ve 17 ribauntluk performans sergiledi.



New Orleans Pelicans-Indiana Pacers karşılaşması ise sahanın çatısında yaşanan sorun nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.



Sonuçlar

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 115-106

Miami Heat-Houston Rockets: 101-109

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 140-138

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 88-92

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 81-129