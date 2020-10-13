Duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı son yolculuğuna uğurlandı

Duayen foto muhabiri, Milliyet Gazetesi'nde uzun yıllar çektiği fotoğraflarla uluslararası ödüllere layık görülen Hüseyin Kırcalı Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'da yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden Hüseyin Kırcalı için Bediüzaman Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Çektiği fotoğraflarla sayısız ödüllere layık görülen Hüseyin Kırcalı'nın cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeye ayrıca Kırcalı'nın uzun yıllar çalıştığı Milliyet Gazetesi tarafından çelenk gönderildi.

MİLLİYET'TE 46 YIL GÖREV YAPTI

Fotoğrafçılığa 1956 yılında başlayan Hüseyin Kırcalı 1961 yılında foto muhabiri olarak başladığı Milliyet Gazetesi'nde 2007 yılına kadar kesintisiz görev yaptı. Kırcalı, görev yaptığı süre boyunca sayısız uluslararası ödülün sahibi oldu.