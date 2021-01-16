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Haberler1.Lig Haberleri Duhan Aksu ameliyat edildi
16.01.2021 - 09:51 | | İSTANBUL (İHA)

Duhan Aksu ameliyat edildi

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu'nun kalçasından operasyon geçirdiği ve en az 3 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Duhan Aksu ameliyat edildi
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Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kalça artroskopisi ameliyatı başarılı geçen sporcumuz 3-4 ay sahalardan uzak kalacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.

Duhan Aksu ameliyat edildi

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