16.01.2021 - 09:51 | | İSTANBUL (İHA)
Duhan Aksu ameliyat edildi
TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu'nun kalçasından operasyon geçirdiği ve en az 3 ay forma giyemeyeceği açıklandı.
Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kalça artroskopisi ameliyatı başarılı geçen sporcumuz 3-4 ay sahalardan uzak kalacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.
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