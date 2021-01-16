Duhan Aksu ameliyat edildi

Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kalça artroskopisi ameliyatı başarılı geçen sporcumuz 3-4 ay sahalardan uzak kalacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.

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