Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray ve 20 bin dolarlık teşvik iddiası!
23.06.2020 - 07:00 |

Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray ve 20 bin dolarlık teşvik iddiası!

Kocaelispor’un eski kalecisi Dumitru Stingaciu, 1998 sezonunda Galatasaray’da Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie’nin kendisine ödül parası verdiklerini itiraf etti.

Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray ve 20 bin dolarlık teşvik iddiası!
ABONE OL

ONUR DİNÇER

Galatasaray’ın şampiyon olduğu 1998 sezonundaki kritik Kocaeli-Fenerbahçe maçında yeşil-siyahlıların kalesinde olan Stingaciu, sarı-lacivertlileri yendikleri için Cim Bom’un dört Rumen oyuncusundan para aldığını itiraf etti.

Kocaelispor’un eski kalecisi Dumitru Stingaciu, Galatasaray’ın şampiyonluğuyla sona eren 1998 sezonunda, Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'nin kendisine özel bir ödeme yaptığını itiraf etti. Sezonun 28. haftasına lider giren Fenerbahçe'nin Kocaeli’ye deplasmanda yenilmesiyle Cim-Bom ezeli rakibini geçmiş, sonrasında ligde ilk sıraya tırmanmasının ardından sezonu şampiyon tamamlamıştı.

‘Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım’

Rumen Stingaciu, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe’yi yenmemiz, Galatasaray’ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Gheorghe Hagi ve Galatasaray’dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım" diye konuştu.

‘Türkiye’de harika yıllar geçirdim’
Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor’da da oynayan Stingaciu “Türkiye’de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli’nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz? Türkiye’de altı sezon geçirdim, 1997’de en iyi kaleci oldum. Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı” ifadelerini kullandı.

‘Hagi 40 metrede de olsa hazır olmalısın’
Rumen futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi’nin yeteneklerine övgüler yağdıran eski kaleci, aynı zamanda Steaua Bükreş’te birlikte top koşturduğu efsane için şunları söyledi: “Türkiye’de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun!”.

Dumitru Stingaciudan Galatasaray ve 20 bin dolarlık teşvik iddiası

Radamel Falcao'nun Dijon'a Attığı Müthiş Gol

Tamer Tuna: "Alt sıralarla puan farkını açma açısından bu maç önemliydi"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray ve 20 bin dolarlık teşvik iddiası!
    Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray ve 20 bin dolarlık teşvik iddiası!
  2. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül alkış topluyor!
    Beşiktaş'ta Gökhan Gönül alkış topluyor!
  3. Adem Ljajic formayı kaptı!
    Adem Ljajic formayı kaptı!
  4. Emre Belözoğlu 1 haftada 3 görev yaptı!
    Emre Belözoğlu 1 haftada 3 görev yaptı!
  5. Lider Juventus 10 kişiyle kazandı!
    Lider Juventus 10 kişiyle kazandı!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester City, Burnley'i 5 golle geçti

Manchester City, Burnley'i 5 golle geçti

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi! Milan farklı kazandı...

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi! Milan farklı kazandı...

Hüseyin Çimşir: "Bu yarışı bırakmayacağız"

Hüseyin Çimşir: "Bu yarışı bırakmayacağız"

Son dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Sıradaki Haber