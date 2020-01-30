Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, yarı finalde elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, dünya 1 numarası Avustralyalı Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin yarı finalde karşılaştı.

Tie-break'e giden ilk seti 7-6 hanesine yazdıran 21 yaşındaki Kenin, ikinci seti de 7-5 alarak kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı.

Rusya'da doğan, küçük yaşta ailesiyle Florida'ya yerleşen Kenin, 1995 yılından bu yana Williams kardeşler dışında Avustralya Açık'ta final gören ilk ABD'li sporcu oldu.

Muguruza finalde

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona Halep'i yenen Garbine Muguruza, adını finale yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, kariyerlerinde 2'şer grand slam şampiyonluğu bulunan Rumen Halep ile İspanyol Muguruza yarı finalde karşı karşıya geldi.

Turnuvada hiç set vermeden yarı finale kadar gelen Halep'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden 26 yaşındaki Muguruza, Avustralya Açık'ta ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Muguruza, vatandaşı Conchita Martinez'in ardından 1998 yılından bu yana turnuvada finale çıkan ilk İspanyol kadın raket oldu.

1 Şubat Cumartesi günü oynanacak final mücadelesinde kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluğu bulunan Muguruza ile grand slam turnuvalarında ilk kez finale yükselen ABD'li Sofia Kenin karşı karşıya gelecek.