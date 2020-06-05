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05.06.2020 - 14:19 | | Skorer

Dünya, Beşiktaş'ın ırkçılığa karşı duruşunu konuşuyor

Beşiktaş'ın dün antrenmanda ırkçılığa karşı düzenlediği koreografi dünya basınında büyük ses getirdi.

Dünya, Beşiktaş'ın ırkçılığa karşı duruşunu konuşuyor
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Dünya, Beşiktaş A Futbol Takımı'nı konuşuyor.

Siyah-beyazlı takımın dün sabah yapılan antrenman öncesi ırkçılığa karşı düzenlediği koreografi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında geniş biçimde yer aldı.

Beşiktaşlı futbolcular, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'u anmıştı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların yaptığı koreografiyi haber yayın kuruluşlar:

ESPN
Globoesporte
Sports Center ESPN
BeFoot
Actu Foot
B/R Football
Sopitas
AS
Telemundo
Goal Italy
Goal Espanol
Beinsports France
La hincadamx (Meksika)
Nogometo manija (Sırbistan)
Foxsports Brasil

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