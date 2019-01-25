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25.01.2019 - 11:01 |

Dünya devleri Timo Werner’in peşinde

Gelecek vadeden futbolcular arasında yer alan Timo Werner’e Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG’in talip olduğu öne sürüldü.

Dünya devleri Timo Werner’in peşinde
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Almanya Bundesliga'da RB Leipzig forması giyen ve büyük gelecek vadeden Timo Werner'e dev kulüpler talip oldu.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcuyla Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG’nin ilgilendiği ve yakın zamanda bu takımlardan birine transfer olacağı iddia edildi.

Timo Werner, bu sezon RB Leipzig ile 18 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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