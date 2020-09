Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlandı

Fenerbahçe için bu eşsiz deneyim bugün çeşitli yerlerde kutlanırken FB TV'de de özel bir program ile ekrana yansıdı. Bozkurt Yılmaz'ın sunduğu "Mazinde Bir Tarih Yatar" isimli programa katılan Sarı lacivertli kulübün kadın yöneticileri Sevil Zeynep Becan ve Simla Türker Bayazıt bu özel günün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "O gün verilen bir cezanın bir şölen gününe, bir gurur anına, sonsuz bağlılık ve eşsiz aidiyetin en güzel resmine" evrildiği açıklamalarında bulundular.



Ayrıca Sevil Zeynep Becan tarafından o gün oraya gelen çocukların arasında bugün 12-21 yaş aralığında olan, ilk kez bir maça annesi veya kadın akrabası ile gelen ve bu konuda ezber bozan taraftarlar olduğunun altı çizildi

Simla Türker Bayazıt ise 20 Eylül'de Fenerbahçe taraftarının omuz omuza dayanışmanın en güzel örneğini, kaldırımdaki taraftar ve içerideki kadınlar olarak verdiğini belirtti.

Diğer konuklar, Dr. Sezer Yakupoğlu ve Cansu Kenar ise o maçta kadınların ne kadar futbol ve futbol kurallarına hakim olduğunun da belli olduğunu aktardılar.

Fenerbahçe Kulübü ise şu paylaşımı yaptı:

20 Eylül 2011...

Sıradan bir maç günü değil,

Sıradan bir tarih hiç değil...

O gün, Stadımızda 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarımızla;

Fenerbahçe'yi yıkabileceğini sananlara verilmiş en büyük ders,

Dünyada eşi benzeri görülmemiş kararlı bir haykırış,

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha yaşayarak tecrübe ettiğimiz, unutulmaz bir tarihtir!

Hep bir ağızdan 'Fenerbahçe' diye bağıran on binlerce kadın ve çocuğun gözlerindeki o eşsiz gururu gördüğümüz o gün;

Biz, birlik ve beraberliğimizin büyüklüğü ile gurur duyarken, Fenerbahçe'yi bitirmek isteyenler hiç ummadıkları şekilde geri adım atmak zorunda kaldılar.

Hiç düşünmeden, bir an olsun beklemeden Fenerbahçemizin peşinden koştuğunuz, O'na sahip çıktığınız, yarınlarımıza iz bıraktığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ!

Şanlı tarihimizin en zor günlerinde yanımızda durarak kulübümüzün kaderini değiştiren her biri birbirinden kıymetli isimsiz kahramanlarımızın Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlu olsun!

İyi ki varsınız! Sizler var oldukça Fenerbahçe yıkılmaz!"