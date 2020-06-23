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23.06.2020 - 14:24 | |   ANKARA (AA) -

Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi

Dünya Karate Federasyonu (WKF), 17-20 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası'nın bir yıl ertelendiğini bildirdi.

Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi
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Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WKF yönetim kurulu bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda organizasyonlarla ilgili bir takım kararlar aldı.

Açıklamada, "Alınan karar neticesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası bir yıl ertelenerek 2021 yılında düzenlenecek. WKF şampiyonanın paydaşlarının sağlığını göz önünde bulundurarak bu kararı aldı." denildi.

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