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09.10.2016 - 00:25 |

Dünya Kupası Elemeleri'nde toplu sonuçlar

Avrupa elemelerinde ikinci maçlar, C, E ve F gruplarında yapılan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde toplu sonuçlar
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Günün en farklı skorları E Grubu'nda yapılan 2 karşılaşmada alındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatan Alman teknik direktör Christoph Daum yönetimindeki Romanya, deplasmanda Ermenistan'ı 5-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde forma giyen Bogdan Stancu'nun 1 gol, 1 asistlik performans sergilediği maçta, Kardemir Karabüksporlu Iasmin Latovlevici 90 dakika oynadı. Beşiktaş'ta forma giyen Aras Özbiliz ise Ermenistan'da 64 dakika mücadele etti.

Gruptaki diğer müsabakada ise Karadağ evinde Kazakistan karşısında 5-0'lık skorla galip geldi.

Almanya, C Grubu'nda oynanan karşılaşmada evinde Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Türk asıllı Alman futbolculardan Mesut Özil'in 90 dakika forma giyip bir asist yaptığı maçta, İlkay Gündoğan da son 14 dakika görev yaptı. Çek oyunculardan Bursasporlu Tomas Sivok'un 90 dakika sahada kaldığı mücadelede, Kasımpaşa'da top koşturan David Pavelka ise 63 dakika oynadı.

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Jan Durica, takımının deplasmanda Slovenya'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın tamamında görev yaptı.

Toplu sonuçlar:

C Grubu: Azerbaycan - Norveç: 1-0
Almanya - Çek Cumhuriyeti: 3-0
Kuzey İrlanda - San Marino: 4-0

E Grubu: Ermenistan - Romanya: 0-5
Karadağ - Kazakistan: 5-0
Polonya - Danimarka: 3-2

F Grubu: İngiltere - Malta: 2-0
İskoçya - Litvanya: 1-1
Slovenya - Slovakya: 1-0

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