Dünya Kupası’na çekirge istilası tehdidi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Rusya Tarım Bakanlığı’nın hasat bitki yetiştiriciliği departmanından yönetici Pyotr Chekmarev, ülkedeki dev organizasyonun tehdit altında olduğunu açıkladı. Rus yetkili, yaptıkları çalışmalar sonucunda çekirge istilası riskiyle karşı karşıya olduklarının anlaşıldığını açıkladı.

Volgograd’a hücum ettiler

Maçların oynanacağı kentlerden Volgograd’daki stadın geçen sene büyük bir çekirge istilasına uğramasından yola çıkan yetkililer, benzer tehlikenin maçların oynanacağı tüm statlarda geçerli olduğu sonucuna ulaştı. 11 şehirdeki statlarda 14 Haziran-15 Temmuz arasında gerçekleştirilecek turnuva öncesinde bu yönde bir olumsuzluğa karşı çalışmalar başlatıldı.

‘Tam anlamıyla skandal olur’

Pyotr Chekmarev “Tüm dünya buraya gelecek. Futbol sahaları yeşil. Çekirgeler bu kadar çimin bir arada olduğu yerlere bayılıyor. Futbol sahalarına nasıl gelmemelerini sağlarız üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada böyle bir şey yaşanması tam anlamıyla skandal olur, dünyaya rezil oluruz” dedi.

Maracana’da da varlardı

Çime olan düşkünlüklerinden ötürü futbol sahalarına sık sık akın etmeleriyle bilinen çekirgeler son olarak bir önceki Dünya Kupası’nda ortaya çıkmış, Bayern Münihli futbolcu James Rodrigues ile gündeme gelmişti. 2014 Dünya Kupası’nda, Maracana Stadı’ndaki Kolombiya-Brezilya maçında James’i rahat bırakmayarak haberlere konu olmuştu.