Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya kupası açılış maçı saat kaçta?

Futbolseverlerin favori organizasyonu Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. 2018 FIFA Dünya kupasına bu sene Rusya ev sahipliği yapıyor. Dünya üzerinde ki birbirinden kaliteli ayakları bir araya getirecek olan Dünya Kupası organizasyonunda her zaman olduğu gibi bu sene de en favori takımlar arasında Brezilya ilk sırada yer alıyor. Brezilya'nın yanı sıra Fransa, İspanya, Almanya ve Arjantin gibi takımlarda turnuvanın favori takımları olarak öne çıkıyor. Peki 2018 Dünya Kupası ne zaman? Açılış maçında hangi iki takım karşı karşıya gelecek

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.

Turnvanın son dört maçı, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak.

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Karşılaşma Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Rusya, Uruguay, Mısır, S.Arabistan

B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka Avustralya

D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal Japonya