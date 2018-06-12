Dünya Kupası rekoru Lothar Matthaeus'ta

Matthaeus, dünya kupalarında tam 25 kez forma giyerken, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyanların savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer alırken, Arjantin'in ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislav Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

1930 Uruguay'dan, 2014 Brezilya'ya dek yapılan 20 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

Oyuncu Ülkesi Maç

Lothar Matthaeus Almanya 25

Miroslav Klose Almanya 24

Paolo Maldini İtalya 23

Diego Maradona Arjantin 21

Uwe Seeler Almanya 21

Wladyslaw Zmuda Polonya 21

Cafu Brezilya 20

Grezgorz Lato Polonya 20

Philip Lahm Almanya 20

Bastian Schweinsteiger Almanya 20

Ronaldo Brezilya 19

Wolfgang Overath Almanya 19

Karl-Heinz Rummenige Almanya 19

Berti Vogts Almanya 19

Per Mertesacker Almanya 19

3 futbolcu 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı

Dünya kupalarında en çok forma giyen futbolcu olan Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan futbolcular sıralamasında da Meksikalı Antonio Carbajal ve İtalyan Gianluigi Buffon ile ilk sırada bulunuyor.

Üç futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası finallerinde yer alırken, Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona da 4'er Dünya Kupası'nda görev aldı.

Dünya kupalarına en çok katılan futbolcular şunlar:

Futbolcu Ülkesi Kupa Tarih

Lothar Matthaeus Almanya 5 1982, 86, 90, 94, 98

Antonio Carbajal Meksika 5 1950, 54, 58, 62, 66

Gianluigi Buffon İtalya 5 1998, 02, 06, 10, 14

Diego Maradona Arjantin 4 1982, 86, 90, 94

Pele Brezilya 4 1958, 62, 66, 70

Djalma Santos Brezilya 4 1954, 58, 62, 66

Cafu Brezilya 4 1994, 98, 02, 06

Enzo Schifo Belçika 4 1986, 90, 94, 98

Frankie van der Elst Belçika 4 1986, 90, 94, 98

Rigobert Song Kamerun 4 1994, 98, 02, 06

Thierry Henry Fransa 4 1998, 02, 06, 10

Uwe Seeler Almanya 4 1958, 62, 66, 70

Karl-Heinz Schnellinger Almanya 4 1958, 62, 66, 70

Giuseppe Bergomi İtalya 4 1982, 86, 90, 94

Fabio Cannavaro İtalya 4 1998, 02, 06, 10

Paolo Maldini İtalya 4 1990, 94, 98, 02

Gianni Rivera İtalya 4 1962, 66, 70, 74

Myunhg-Bo Hong G.Kore 4 1990, 94, 98, 02

Sami Al Jaber S.Arabistan 4 1994, 98, 02, 06

Denis Caniza Paraguay 4 1998, 02, 06, 10

Wladyslaw Zmuda Polonya 4 1974, 78, 82, 86

Andoni Zubizarreta İspanya 4 1986, 90, 94, 98

Pedro Rocha Uruguay 4 1962, 66, 70, 74

Samuel Eto'o Kamerun 4 1998, 02,10, 14

Miroslav Klose Almanya 4 2002, 06, 10, 14

Rafael Marquez Meksika 4 2002, 06, 10, 14

Iker Casillas İspanya 4 2002, 06, 10, 14

Xavi Hernandez İspanya 4 2002, 06, 10, 14

DaMarcus Beasley ABD 4 2002, 06, 10, 14

En çok sahada kalan Maldini

Dünya kupaları tarihinde en çok sahada kalan futbolcu İtalyan Paolo Maldini oldu.

Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip, 2220 dakika sahada kaldı.

Maldini'yi 2052 dakikayla 5 Dünya Kupası'nda mücadele eden Alman Lothar Matthaeus ve 1980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.

Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:

Futbolcu Ülkesi Maç Dakika

1. Paolo Maldini İtalya 23 2220

2. Lothar Matthaeus Almanya 25 2052

3. Uwe Seeler Almanya 21 1980

4. Diego Maradona Arjantin 21 1938

5. Wladyslaw Zmuda Polonya 21 1808