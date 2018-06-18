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18.06.2018 - 18:06 |

Dünya Kupası'na "VAR" damga vuruyor

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yardımıyla hakemler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

Dünya Kupası'na "VAR" damga vuruyor
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Fransa-Avustralya ve Peru-Danimarka maçlarının ardından, İsveç-Güney Kore mücadelesinde de karşılaşmanın hakemi, VAR sistemine başvurarak penaltı kararını verdi. Fransa, Peru ve İsveç lehine verilen penaltı kararlarının ardından kullanılan atışların 2'si golle sonuçlandı, Peru ise penaltıyı gole çeviremedi.

VAR sistemi ilk olarak turnuvanın 3. gününde oynanan Fransa-Avustralya karşılaşmasında devreye girdi. Mücadelenin ikinci yarısında Avustralya ceza sahasında Griezmann, Avustralyalı Joshua Risdon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Andres Cunha, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen yardımcısının uyarısıyla Dünya Kupası'nda ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Uruguaylı hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. Griezmann, 58. dakikada penaltıyı gole çevirdi.

Yeni sistemin ikinci kez penaltı kararına yardımcı olduğu maç ise Peru-Danimarka mücadelesi oldu. 45. dakikada ceza alanında topla buluşan Cueva, Yurary ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Bakary Gassama, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Gambiyalı hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cueva'nın vuruşunda, top kalenin üzerinden dışarı gitti.

VAR son olarak İsveç-Güney Kore mücadelesinde kullanıldı. İsveç'in, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ettiği maçta 63. dakikada Güney Kore ceza sahası içinde Claesson'un yerde kaldığı pozisyonun ardından, İsveçli oyuncular yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Joel Aguilar, VAR'a başvurulması kararını verdi. Görüntülere bakılmasının ardından Aguilar penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada penaltı atışını kullanmak için kaptan Granqvist topun başına geldi. Deneyimli futbolcu, kaleci Jo ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

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