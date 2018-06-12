Dünya Kupası'nın baba oğulları

Dünya kupalarında mücadele eden babalar, bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti.

Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff ve Pepe Reina gibi futbolcuların babaları da dünya kupalarında ülkeleri adına forma giydi.

Dünya kupalarına katılan baba ve oğulları şöyle:

Baba Kupa Takım Oğlu Kupa Takım

Martin Vantolra 1934 İspanya Jose Vantolra 1970 Meksika

Roger Rio 1934 Fransa Patrice Rio 1978 Fransa

Domingos da Guia 1938 Brezilya Ademir da Guia 1974 Brezilya

Vicente Asensi 1950 İspanya J.Manuel Asensi 1978 İspanya

Tomas Balcazar 1954 Meksika J. Hernandez Gutierrez 1986 Meksika

Cesare Maldini 1962 İtalya Paolo Maldini 90, 94, 98, 02 İtalya

M.Sanchis Martinez 1966 İspanya M.Sanchis Hontiyuelo 1990 İspanya

Jean Djorkaeff 1966 Fransa Youri Djorkaeff 1998, 2002 Fransa

Miguel Reina 1966 İspanya Pepe Reina 2006, 2010 İspanya

Pablo Forlan 1966-74 Uruguay Diego Forlan 2002, 2010 Uruguay

Nicolea Lupescu 1970 Romanya Ionut Lupescu 1990, 1994 Romanya

Jan Verheyen 1970 Belçika Gert Verheyen 1998, 2002 Belçika

Julio Montero Castillo 1970-74 Uruguay Paolo Montero 2002 Uruguay

Ilija Petkovic 1974 Yugoslavya Dusan Petkovic 2006 Sırbistan

Roy Andersson 1978 İsveç Patrick Andersson 1994, 2002 İsveç

Roy Andersson 1978 İsveç Daniel Andresson 2002, 2006 İsveç

Anders Linderoth 1978 İsveç Tobias Linderoth 2002, 2006 İsveç

Miguel Angel Alonso 1982 İspanya Xabi Alonso 2006, 2010 İspanya

Jan Kozak 1982 Çekoslovakya Jan Kozak 2010 Slovakya

Wlodimierz Smolarek 1982, 1986 Polonya Euzebiusz Smolarek 2006 Polonya

Cha Bum-Kun 1986 Güney Kore Cha Du-Ri 2002, 2010 G. Kore

J.Hernandez Gutierrez 1986 Meksika Javier Hernandez 2010, 2014 Meksika

Vladimir Weiss 1990 Çekoslovakya Vladimir Weiss 2010 Slovakya

Danny Blind 1990, 1994 Hollanda Daley Blind 2014 Hollanda

Aile boyu Dünya Kupası serüveni

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Javier Hernandez, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi.

Hernandez, babasından 24, büyük babasından da 56 yıl sonra dünya kupasında mücadele etme şansı yakaladı.

Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda da Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Hernandez'in büyükbabası Tomas Balcazar, 1954 Dünya Kupası'nda, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986 Dünya Kupası'nda milli takım adına mücadele etti.

Babaları teknik direktör olanlar

Dünya kupalarında 6 futbolcunun teknik direktörlüklerini babaları yaptı.

Babalarının yönetiminde dünya kupası maçlarına çıkan futbolcular şunlar:

Teknik direktör Futbolcu Ülke Tarih

Ondino Viera Milton Viera Uruguay 1966

Cesare Maldini Paolo Maldini İtalya 1998

Zlatko Kranjcar Niko Kranjcar Hırvatistan 2006

Ilija Petkovic Dusan Petkovic Sırbistan 2006

Vladimir Weiss Vladimir Weiss Slovakya 2010

Bob Bradley Michael Bradley ABD 2010