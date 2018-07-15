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15.07.2018 - 20:58 | | İSTANBUL (İHA)

Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu Luka Modric!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric seçildi.

Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu Luka Modric!
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Fransa - Hırvatistan maçından fotoğraflar
Fransa - Hırvatistan maçından fotoğraflar
Fransa - Hırvatistan maçından fotoğraflar
Fransa - Hırvatistan maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric seçildi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası'nın 'En İyi Genç Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı.

En iyi kalecisi de Belçika'nın file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gol kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı.


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