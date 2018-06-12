Dünya Kupası'nın en uzun süre gol yemeyen takımı İsviçre

Kupalara 10 kez katılan İsviçre, 1994, 2006 ve 2010 dünya kupalarında toplam 559 dakika kalesini gole kapadı. 2006 Almanya'daki kupada yaptığı 4 maçta da gol yemeyen ve 2. turda Ukrayna'ya penaltılarla elenen İsviçre, 2010 Dünya Kupası'nda ise grupta yaptığı ilk maçta şampiyonluğa ulaşan İspanya'yı 1-0 mağlup etti.

İtalya, 5 maçını gol yemeden kazandı

Beraberlikler takımı İtalya, aynı zamanda bir kupada üst üste 5 maçını gol yemeden kazanan tek takım olarak dikkati çekti.

İtalyanlar, 1990'da ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda ilk turdan çeyrek finale kadar yaptıkları 5 maçta gol yemeden galibiyetlere ulaştı. Grupta Avusturya ve ABD'yi 1-0, Çekoslavakya'yı 2-0, 2. turda Uruguay'ı 2-0 ve son olarak da çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen "Gök Mavililer", yarı finalde normal süresi 1-1 biten maçta Arjantin'e penaltılarla 4-3 elendi.

Brezilya, 13 maç kaybetmedi, 11 maç kazandı

Dünya kupalarının en başarılı ülkesi Brezilya, finallerde üst üste maç kaybetmeme rekorunu da elinde bulunduruyor.

"Sambacılar", kupalarda 13 maç üst üste kaybetmezken, ayrıca 11 maç üst üste de kazanarak, bu alanlarda liderliği kimseye bırakmadı. Güney Amerika temsilcisi ayrıca 1970 ve 2002'de oynadığı tüm maçları kazanmasını bildi. 1970'de 6, 2002'de de 7 maç kazanan Brezilya şampiyonluğa ulaştı.

Fontaine, Jarzinho, Ghiggia

Fransız Just Fontaine, Brezilyalı Jairzinho ve Uruguaylı Alcides Ghiggia, bir Dünya Kupası'nda oynadıkları tüm maçlarda gol atmayı başaran futbolcular olarak tarihe geçti.

Fontaine, 1958'de çıktığı 6 maçta 13, Jairzinho, 1970'te forma giydiği 6 maçta 7 gol, Ghiggia ise 1950'de oynadığı 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Fransa ve İtalya'da 10'ar futbolcu gol attı

Bir turnuvada en fazla sayıda futbolcusunun skora katkı yaptığı ülkeler Fransa ile İtalya oldu.

İspanya'da 1982'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa'nın 10 futbolcusu (Bossis, Couriol, Genghini, Girard, Giresse, Platini, Rochetau, Six, Soler ve Tresor), 2006 Almanya'da da İtalya'nın yine 10 futbolcusu (Del Pierro, Gilardino, Grosso, Iaquinta, Inzaghi, Materazzi, Pirlo, Toni, Totti ve Zambrotta) skor üretmeyi başardı.

Yugoslavya'dan bir maçta 7 skorer

Bir maçta en fazla futbolcusu gol atan takım ise Yugoslavya oldu.

Yugoslavya'nın 1974 Dünya Kupası'nda Zaire'yi 9-0 mağlup ettiği karşılaşmada 7 farklı Yugoslav futbolcu golle buluştu. Yugoslavya'da Bajevic, Dzajic, Surjak, Katalinski, Bogicevic, Oblak ve Petkovic, gol atan isimler olarak kayıtlara geçti.