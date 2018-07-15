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15.07.2018 - 21:36 | | İSTANBUL (İHA)

Dünya Kupası'nın gol kralı Harry Kane!

2018 FIFA Dünya Kupası'nın gol kralı İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane oldu.

Dünya Kupası'nın gol kralı Harry Kane!
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2018 FIFA Dünya Kupası'nın gol kralı İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane oldu. Harry Kane rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Fransa'nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda en golcü isim de belli oldu. İngiltere'nin yarı finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Harry Kane turnuvanın gol kralı oldu.

Yıldız futbolcu, G Grubu'ndaki 6-1'lik Panama zaferinde rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Grubun diğer maçında Tunus'a 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 turundaki Kolombiya müsabakasında attı.

Belçikalı Romelu Lukaku, Denis Chersyhev ve Cristiano Ronaldo da turnuvayı 4'er golle tamamladı.

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