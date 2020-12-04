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04.12.2020 - 23:52 | | AA

Dünya ÅŸampiyonu Arzamasova'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±

2015 DÃ¼nya Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n altÄ±n madalyalÄ± ismi Belaruslu Marina Arzamasova, doping yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 4 yÄ±l men cezasÄ± aldÄ±.Â

Dünya ÅŸampiyonu Arzamasova'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±
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KadÄ±nlar 800 metrede 2015 DÃ¼nya Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n altÄ±n madalyalÄ± ismi Belaruslu Marina Arzamasova, doping yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 4 yÄ±l men cezasÄ± aldÄ±.Â 

Atletizmde DÃ¼rÃ¼stlÃ¼k Biriminden (AIU) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l geÃ§ici olarak men edilen 32 yaÅŸÄ±ndaki atletin doping testindeki B numunesinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Arzamasova'ya 29 Temmuz 2019'dan itibaren baÅŸlamak Ã¼zere 4 yÄ±l men cezasÄ± verildiÄŸi ifade edildi.

DÃ¼nya ÅŸampiyonu Arzamasovaya 4 yÄ±l men cezasÄ±

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