04.12.2020 - 23:52 | | AA
Dünya ÅŸampiyonu Arzamasova'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±
2015 DÃ¼nya Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n altÄ±n madalyalÄ± ismi Belaruslu Marina Arzamasova, doping yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 4 yÄ±l men cezasÄ± aldÄ±.Â
KadÄ±nlar 800 metrede 2015 DÃ¼nya Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n altÄ±n madalyalÄ± ismi Belaruslu Marina Arzamasova, doping yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 4 yÄ±l men cezasÄ± aldÄ±.Â
Atletizmde DÃ¼rÃ¼stlÃ¼k Biriminden (AIU) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l geÃ§ici olarak men edilen 32 yaÅŸÄ±ndaki atletin doping testindeki B numunesinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Arzamasova'ya 29 Temmuz 2019'dan itibaren baÅŸlamak Ã¼zere 4 yÄ±l men cezasÄ± verildiÄŸi ifade edildi.