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HaberlerDiğer Haberleri Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev: Hedefim her zaman altın
08.06.2020 - 11:38 | | AA

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev: Hedefim her zaman altın

Avrupa ve dünya şampiyonu milli atletRamil Guliyev, hedefinin her zaman altın madalya olduğunu belirterek, "Ona göre de çalışıyoruz. En iyisini yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev: Hedefim her zaman altın
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2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, AA muhabirine, kendi açısından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini değerlendirdi.

Antalya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanırken tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Guliyev, süreçte tesisler kapanınca formunu korumak için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Disiplinli çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığını anlatan Guliyev, "Fitness egzersizlerini yapmak zorunda kaldım. Koşu idmanlarını da sokakta yapıyordum. Şu anda yavaş yavaş pandemi bitmek üzere. Milli takım sporcuları özel izinle statları kullanmaya başladı." diye konuştu.

- Her zaman en iyisini yapacağına inanıyor

Guliyev, pandemi sürecinin herkes gibi kendisi için de zor olduğunu ancak zamanını iyi değerlendirdiğini bildirdi.

Ağustos ayında Diamond Lig ve Süper Lig'le yarışmalara başlayacağını belirten Guliyev, "Olimpiyatlar için yapabildiğimiz kadar idmanları yapıp, formu tutabildiğimiz kadar tutacağız. Olimpiyatlarda hedefim tabii ki altın madalya. Hedefimiz her zaman altın. Ona göre de çalışıyoruz. En iyisini yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son 15 yıldır sürekli kamplarda olduğu için ailesiyle çok fazla vakit geçiremediğine değinen Ramil Guliyev, "Pandemi sürecinde ailemin yanında oldum. Bu sayede psikolojik olarak biraz rahatladım. Çocuğum da doğmuştu, bu anlarda beraber olabildik. Önümüzdeki seneye daha rahat bir kafayla gireceğim. Daha sert idman yapmak için daha çok enerjim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev: Hedefim her zaman altın

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