Dünya tutulması

ONUR DİNÇER - MAÇIN ÖYKÜSÜ

Şampiyonanın favorileri arasında gösterilen Sambacılar, 20’de Coutinho’nun müthiş vuruşuyla güldü, 50’de Zuber’in kafası üzdü. Beraberliği yakalamanın verdiği moralle İsviçre direndi, Brezilya’ya başka gol izni vermedi.

Dünya Kupası E Grubu’nda ilk maçına çıkan Brezilya, İsviçre karşısında iki puan birden yitirdi, şampiyonanın diğer favorileri olan Arjantin ve Almanya gibi organizasyona kayıpla başladı: 1-1.

11. dakikada Neymar’ın soldan ceza sahasına çevirdiği topa Paulinho, altı pas içinde müsait durumda vurdu ancak kaleci Sommer’in de müdahale ettiği top yan direği sıyırarak auta gitti.

Brezilya rakip kalede kurduğu baskının meyvasını 20. dakikada aldı. O ana kadar olduğu gibi, yine sol kanattan gelişen Coutinho sol çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı enfes vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Bu dakikadan sonra Sambacılar oyunu bir nebze daha kendi sahasında kabullenme eğilimine girseler de, rakibin ciddi bir baskısının gelişmemesi, Güney Amerika temsilcisini zorunlu olarak yeniden ileri doğru itti.

Zuber skoru eşitledi

45+2’de kornerden gelen topa iyi yükselen Silva’nın kafa vuruşunda top üst direğin bir karış üzerinden çıkınca ilk yarı, atılan tek golle sonuçlandı.

İlk yarıyı rahat bitiren Brezilya, ikinci yarıya kalesinde gördüğü şok golle başladı. 50. dakikada Shaqiri’nin kullandığı köşe vuruşunda Zuber altı pas içinde bomboş kafayı vurdu, topu filelere göndererek maça eşitliği getirdi: 1-1.

70’te Coutinho’nun vuruşunda top yandan auta gitti.

73’te Dzemaili rakip kaleyi ceza yayı üstünden cılız bir vuruşla yokladı, top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın son bölümünde rakip kaleyi abluka altına alan Sambacılar, Augusto ve Akanji ile önemli fırsatları harcayıp istediği golü bulamayınca maç 1-1 sona erdi.

Tribünde samba

Tüm Dünya Kupaları’nda boy gösteren tek takım olan Brezilya Milli Takımı’nın taraftarları da takımın kendisi kadar dikkat çeker. Rostov Stadı’nda dün gece de, geçmişteki turnuvalara benzer fotoğraflara sahne oldu. Rengarenk görüntüleriyle tribünleri dolduran Brezilyalı taraftarlar, Rusya’daki organizasyonda başı çeken gruplardan olacağını gösterdi.

Neymar'a 10 faul

Neymar, İsviçre maçı boyunca 10 faule maruz kaldı. Bir Dünya Kupası maçında daha fazla kez faul yapılan son oyuncu, 1998’de 11 faulle Alan Shearer’dı.