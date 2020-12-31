Dünyada 2020 böyle geçti! Korona'nın gölgesinde...

Pandemi sürecinde Avrupa’daki bir çok lig iptal edildi. Hollanda, Belçika ve Fransa’da futbol ligleri tekrar başlatılmamak üzere durduruldu. Hollanda’da sezon şampiyonsuz tamamlandı ancak sıralamaya göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belirlendi.

Belçika liginde Club Brugge mevcut puan durumu göz önünde bulundurularak 2019-20 sezonunun şampiyonu ilan edildi. Benzer şekilde Fransa da Paris Saint Germain’i şampiyon ilan ederek kalan maçları oynatmadı. Basketbolda ise kıtanın bir numaralı turnuvası THY Euroleague durduruldu ve sezon tescil edilmedi.

İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya başta olmak üzere bir çok ülke futbol ligi, oluşturduğu özel sağlık protokolleri çerçevesinde, belli bir aranın ardından müsabakaları kaldığı yerden başlatarak sezonu tamamlamayı başardı. Seyircisiz oynanan karşılaşmalarda, oyuncular ve hakemlere getirilen zorunluluklar, geçici bir süreliğine futbol oyun kurallarına eşlik eden düzenlemeler olarak uygulandı. Bu arada bir çok futbolcu ve teknik adam korona virüse yakalandı, bir çoğu hastalığı atlatırken, kurtulamayıp vefat edenler de oldu.

UEFA, yaz aylarında oynanması gereken Avrupa Futbol Şampiyonası’nı, korona virüsü tehdidi sebebiyle 2021 yazına erteledi. Tokyo 2020 olimpiyat oyunları da aynı gerekçeyle bir yıl sonraya ötelendi. İki kez dünya savaşları nedeniyle iptal edilen Olimpiyatlar böylece ilk kez ertelenmiş oldu.

Yıldızların yası tutuldu

Futbolun gelmiş geçmiş en iyilerinden olan Maradona ile basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın hayata veda etmeleri, sporseverleri üzüntüye boğdu. 2020 senesi spor dünyasının önemli yıldızlarının aramızdan ayrıldığı bir sene olarak kayıtlara geçti. Basketbolun gelmiş geçmiş en iyileri içerisinde gösterilen Kobe Bryant ile yine gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında olduğu su götürmez olan Diego Armando Maradona’nın ölümleri, sporseverleri üzüntüye boğdu.

Helikopter kazası

Spor dünyası öncelikle, yılın ilk ayı ocakta ABD’li efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın ölümüyle sarsıldı. California’daki helikopter kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi. Kazada NBA’in efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti. Bryant, 20 yıllık kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşamış, NBA sayı kralı olmuştu.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Kasım ayı başında beyin ameliyatı geçiren ve 8 gün sonra taburcu olan Maradona, ilerleyen günlerde kalp ve akciğer problemi nedeniyle öldü. Arjantin Milli Takımı ve İtalya’nın Napoli kulübünde tarihi başarılar elde eden futbolcu, klas oyun tarzıyla da birçoklarına göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu. İtalya’nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası’na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi de yılın son ayında, 64 yaşında hayata veda etti.

Her yerde eylem

Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak sporcuların politikleştiği bir döneme tanıklık edildi. ABD başta olmak üzere ırkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik ve adaletsizlik gibi kavramları karşısına alan spor dünyası eylemde birleşti. NBA protestoların merkez üssü oldu. ‘Black Lives Matter’ (siyah canlar kıymetlidir) sloganı takım otobüslerine, oyuncuların formalarına kazındı; bazı takımlar işi, toplumsal olaylarla ilgili basın açıklaması yapmaya ve maça çıkmamaya kadar vardırdı.

NBA’in yanı sıra beyzbol ve futbol ligleri de, oyuncuların protesto yapmalarını yasaklayan yönetmeliklerde değişiklikler yaparak bunları suç olmaktan çıkardı. Bizzat lig yönetimleri, ayrımcılık karşıtı sloganları salonların parkelerine, statlardaki bilboardlara ve tribünlere nakşetti. Müsabaka öncesi seremonilerde sporcuların diz kırarak ve yumruklarını havaya kaldırarak dışa vurdukları itirazları, bir dönemi özetleyen simge görseller haline geldi.

UEFA ve FIFA sporcu protestolarının, kendi müsabakalarında da yapılabilmesinin önünü açtı. IOC, ilgili hareketleri cezalandıran mevcut düzenlemelerini değiştirme ve olimpik düzlemde de gerçekleştirilebilmelerine imkan tanıma sözü verdi.

Bubka’nın 26 yıllık rekoru kırıldı

Sırıkla yüksek atlamanın yıldızı Armand Duplantis, salon sırıkla yüksek atlama rekorunu 6.17m ve 6.18m’lik dereceleriyle geliştirdi. 20 yaşındaki sporcu, Sergey Bubka’nın 1994’ten beri kırılamayan açık hava sırıkla yüksek atlama rekorunu da 6.15m’lik derecesiyle geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

Messi gidemedi!

Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılma ihtimalinin belirmesi yaz aylarına damga vurdu. Aktif futbolculuk hayatında başka takımın formasını giymeyen Katalan ekibinin sembol ismi, bu yöndeki isteğini yönetime iletmesine karşın, girişimini nihayete erdiremedi. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldızın gidişine kulüp onay vermeyince Messi sonuç olarak takımda kaldı ama, bu konudaki gelişmeler haftalar boyu futbol kamuoyunda gündemi belirledi.

Liverpool’un hasreti bitti

İngiltere’de bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19’a çıkardı. Almanya’da ipi göğüsleyen Bayern Münih üst üste sekizinci kez sezonu zirvede tamamladı ve şampiyonluk sayısını 30’a yükseltti. İtalya’da Juventus üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı. La Liga’da ise şampiyon Real Madrid oldu.

Bayern Münih zirveye çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deplasmanlı eleme usülünü kaldırarak, tek bir ülkede organize ettiği 8’li final paketini hayata geçirdi. Şampiyonlar Ligi finaller paketi seyircisiz olarak Lizbon’da oynandı. Luz Stadı’ndaki final maçında Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup eden Bayern Münih kupanın sahibi oldu. Bavyera ekibi 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Avrupa Ligi’nde ise finaller Almanya’da oynandı. Sevilla, İtalya’nın Inter takımını finalde yenerek kupanın sahibi oldu, bu kupada altıncı şampiyonluğunu elde etti.

UEFA Süper Kupa maçında ise Sevilla’yı 2-1 yenen Bayern Münih kupayı kaldırdı. Budapeşte’de 16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

Rafael Nadal, Federer’i yakaladı

Tenisin dört büyük turnuvasından üçü, geride kalan yılda da organizasyonlarını gerçekleştirdi. Wimbledon tenis turnuvası ise salgın nedeniyle kapısına tamamen kilit vurdu. Grand Slamler, yeni şampiyonlar çıkmaya devam etti.

Tek erkeklerde Thiem sürpriz yaparken, ilk kupalarını alan Kenin ve Swiatek tek kadınlarda vitrine çıktı. Rafael Nadal, Fransa Açık şampiyonluğuyla kariyerinin toplamda 20. grand slam zaferine ulaştı, bu zaferiyle grand slam turnuvalarında tek erkeklerin en fazla şampiyonluk yaşayan ismi Federer’i yakaladı. ABD Açık şampiyonu Osaka, turnuva boyunca her gün üzerinde şiddet mağduru başka bir kişinin isminin yazdığı maskeler taktı, polisin siyahilere şiddetini protesto etti.

Sanal taraftar ile tanıştık

Seyircisizlik, ortaya yeni bir formül çıkarttı. Futbol ve basketbol başta olmak üzere sanal taraftar uygulaması devreye girdi. Önce sanal bilet alan taraftarların fotoğrafları karton üzerine basılarak tribünlere yerleştirildi, ardından süreç dijitalleşti. Seyircilerin görüntüleri canlı olarak statlara ve salonlara aktarıldı.

Frappart tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi’nde görev alan ilk kadın hakem oldu. Fransız hakem bir önceki yıl da, İstanbul’da Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçını yönetmişti.

Belarus’un yıldızı parladı

Korona virüsün etkilerinden istifade edenler de oldu. Avrupa’da tüm liglerin durduğu bahar döneminde UEFA’ya bağlı ülkeler içerisinde maçlarını sürdüren tek ülke Belarus, futbolseverlerce mercek altına alındı. Ülke futbolu, tarihinin en büyük uluslararası izlenme oranlarına erişti.

NBA ‘Bubble’a girdi

NBA’de deplasmanlı maçlar ortadan kaldırılarak, riskleri azaltmak adına tüm takımların tek bir yerde toplandıkları bir formatla sezon tamamlandı. ‘Bubble’ diye nitelenen Orlando’daki Walt Disney World’de karşılaşmalar seyircisiz oynatıldı. Oyuncular ve teknik ekiplerin izole bir ortamda haftalarca süren mücadelesi sonunda final serisinde Miami Heat’i mağlup eden Los Angeles Lakers mutlu sona ulaştı.